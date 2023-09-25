انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة المدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك والشمالية وحائل).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة حائل تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء. وتشهد رياحًا شديدة على البدع. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والرايس وينبع. وتشهد أمطارًا خفيفة على العيص وبدر والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل والجموم والعاصمة المقدسة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومجايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.