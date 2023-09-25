شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة في ختام احتفالات "الداخلية" باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية فعاليات "عز الوطن 2"، والمعرض المصاحب ضمن فعالياتها في احتفالات اليوم الوطني 93 للمملكة.

وشملت الفعاليات عروض للفرقة الموسيقية ومسيرات عسكرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي، وذلك في واجهة روشن بمدينة الرياض، بمشاركة الهيئة العامة للترفيه.

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فعاليات وعروض عسكرية

وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاء بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماض مجيد وتضحيات بطولية، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.