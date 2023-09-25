العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل

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الرياض - محمد الوسيري - نفذت قيادة الأسطول الشرقي استعراضًا بحريًّا وجويًّا، ومسيرة للعربات العسكرية على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، احتفاءً واحتفالًا باليوم الوطني الثالث والتسعين.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة إكس يوثق جانبًا من استعراض الأسطول الشرقي البحري والجوي، ومسيرة للعربات العسكرية على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية احتفالًا باليوم الوطني.

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وحدات القوات البحرية المشاركة

وكانت وزارة الدفاع قد كشفت عن وحدات القوات البحرية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، مشيرة إلى أن الوحدات المشاركة تشمل فرقاطة فئة الرياض “إف 3000″، إضافة إلى كورفت فئة الجبيل “أفانتي 2200″، ومروحية بحرية مضادة للغواصات “إم إتش 600 آر صقر البحر”.

وأضافت أن الوحدات تشمل كذلك الزورق الاعتراضي عالي السرعة “إتش إس آي 32″، وعربة مدرعة من الألغام ومقاومة للكمائن “أوشكوش إم إيه تي في”.