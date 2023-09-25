شكرا لقرائتكم شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لفتة إنسانية من مجموعة شباب أثناء احتفالهم باليوم الوطني عند رؤيتهم لمسن على كرسي متحرك يقف أمام منزله لرؤيته الاحتفالات باليوم الوطني.

واجتمع الشباب أمام منزل المسن واحتفلوا أمامه وشاركوه أجواء الفرح والوطنية في مشهد حظي بإعجاب من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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وأظهر الفيديو التفاف الشباب حول المسن ممسكين العلم ومتوشحين به وقاموا بالرقص على الأغاني الوطنية، وفي نهاية المقطع وقفوا حول المسن والتقطوا الصور التذكارية معه.