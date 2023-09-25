شكرا لقرائتكم ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أحيا صاحب الصوت الألماسي الفنان ماجد المهندس ليلة طربية مميزة على أرض معارض الظهران إكسبو، احتفاءً بمناسبة باليوم الوطني الثالث والتسعين.

تألق ماجد المهندس

وقدم ماجد المهندس مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير وحضور واسع من محبيه الذين حضروا للاستمتاع بصوته العذب.

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ونفدت التذاكر منذ أن طرحت في يومها الأول.

حفل الدمام

ويوم السبت، ظهر الفنان ماجد المهندس وهو متألق كثيرًا في حفل غنائي، على أرض المعارض في مدينة الدمام، ضمن الفعاليات الخاصة بحفلات اليوم الوطني.

وأشعل المطرب ماجد المهندس حفل اليوم الوطني السعودي، وقدم الكثير من الأغاني الرائعة والمميزة ومن أهمها عطشان، انت مالك، جننت قلبي، وغيرها الكثير من الأغاني الأخرى، وهذا جاء وسط إعجاب الكثير من الحاضرين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، وتعد من المناسبات المميزة التي احتفلت بها المملكة بشكل كامل.