شكرا لقرائتكم مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل مقيم مصري بعرعر، باليوم الوطني بإلقائه قصيدة وطنية في السعودية وشعبها وتاريخها، مشيرًا إلى أنه يهوى حفظ الشعر النبطي والقصائد الشعبية.

وظهر المقيم رمضان أبو سويلم الذي يعيش في مدينة عرعر منذ 20 عامًا، وهو يرتدي وشاح العلم السعودي والثوب والشماغ والعقال في لقاء مع قناة العربية.

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وقال أبو سويلم: إنه أحب عرعر وطبيعتها وعلومها وسلومها وأشعارها وأصبح يحفظ من قصائد الأولين أشهرها قصيدة للإمام تركي بن عبدالله.

وتابع أبو سويلم أنه أصبح يزور المواطنين في شباتهم ومناسباتهم وكأنه واحد منهم، وذلك من حبه للسعوديين وعاداتهم، كما أن المواطنين يبادلونه نفس الشعور.