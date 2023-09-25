شكرا لقرائتكم خبر عن العرضة الجنوبية تتالق في احتفالات الباحة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت محافظات منطقة الباحة باليوم الوطني 93 بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل العرضة الجنوبية، التي تقوم على الشعراء والإيقاعات والصفوف والراقص ضابط الإيقاع الذي يخرج من بين الصفوف بحركة سريعة إلى الميدان عند سماع بدايات دق الإيقاع.

ويقف الراقص في أمام الصفوف مع رفع السيف أو الجنبية، ثم يقفز ويثني الرجل اليمنى في أثناء القفز، ويستمر في ضبط الصفوف بوضع موحد ومستمر إلى أن يتوقف دق الإيقاع.

استحسان وتفاعل الحضور

ولاقت العرضة السعودية استحسان وتفاعل الحضور، إذ شاركوا في الفعاليات المصاحبة التي نظمتها الجهات المختصة.

وتشكل الاحتفالات فرصة للمواطنين والمقيمين للتواصل والتفاعل مع تراث المملكة وتعرفهم على تراثها الغني والمتنوع، وشهدت الفعاليات تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس الهوية والثقافة السعودية، وتعزز الروح الوطنية بين الجميع.