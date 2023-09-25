شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المترونصف، وتصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد العاصمة المقدسة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن يشهد الرايس وينبع رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الشنان وبقعاء وسميراء، رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد البدع رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش وجازان وفرسان، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد رفحاء رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.