شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الاثنين 25-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

وتأتي أبرز لقاءات اليوم الأثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فى الجولة الثانية من الدوري المصري، والهلال أمام الجبلين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X بيراميدز – 4 مساء – ONTime Sports

الزمالك X المقاولون العرب – 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

النجمة X الرائد – 6 مساء

الجبلين X الهلال – 6 مساء

أحد X النصر – 9 مساء

ضمك X القيصومة – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور X طرابزون سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي





أورلاندو سيتي X إنتر ميامي – 2.30 فجرًا

أوستن إف سي X لوس أنجلوس جالاكسي – 4.30 فجرًا