"مدني النماص" يخمد حريقاً نشب بأعشاب في منطقة جبلية

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني في النماص، حريقاً نشب بأعشاب في منطقة جبلية.

وقالت المديرية عبر حسابها في منصة إكس -تويتر سابقاً- لا توجد أي إصابات.

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