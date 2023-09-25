شرطة الطائف تقبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 5:37 صباحاً

تمكنت شرطة محافظة الطائف من القبض على 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة. وأوضح الأمن العام أنه جرى توقيف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أنه جارٍ القبض على مَن وثّق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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