انت الان تتابع وقعت في أحد الأماكن العامة.. شرطة الخرمة تقبض على 3 أشخاص إثر مشاجرة بينهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 5:50 صباحاً

ألقت شرطة محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرّمة، القبض على 3 مواطنين؛ إثر مشاجرة جماعية وقعت بينهم في أحد الأماكن العامة. وأوضح الأمن العام أنه جرى توقيف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ونوّه إلى أنه جارٍ القبض على مَن وثّق ونشر محتوى مرئياً بالواقعة؛ وذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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