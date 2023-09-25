انت الان تتابع رسميًّا.. الاتحاد يجدد عقد مهند الشنقيطي لمدة 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 6:06 صباحاً

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مساء أمس الأحد، رسميًّا تجديد عقد اللاعب مهند الشنقيطي، لاعب الفريق لمدة 5 مواسم أخرى. وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "يعلن المركز الإعلامي عن تجديد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، عقد اللاعب مهند الشنقيطي، لمدة 5 مواسم، متمنيًا له التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات جماهير نادي الاتحاد الوفية". وانتقل مهند الشنقيطي البالغ من العمر 24 عامًا، إلى نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، قادمًا من نادي أحد. ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

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