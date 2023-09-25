السعودية | بدء تداول أسهم "لومي للتأجير" في السوق السعودية.. اليوم

شكرا لقرائتكم بدء تداول أسهم "لومي للتأجير" في السوق السعودية.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة لومي للتأجير في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124.888 مستثمرا بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالا للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهماً تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.