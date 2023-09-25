شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 12 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمدارس الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت إدارة التعليم في محافظة الأحساء باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار ”نحلم ونحقق“، حيث شملت الاحتفالات على 12 فعالية في جميع مدارس المحافظة ومختلف مراحل التعليم.

شارك في هذه الفعاليات مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، بالإضافة إلى جميع القيادات والمشرفين التربويين.

تعزيز الوطنية بين الطلاب

حرصت الإدارة العامة للتعليم على تشجيع الجميع على التعبير عن مشاعر الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات. وانطلقت الاحتفالات بتفعيل الطابور الصباحي في المدارس، وتمت إقامة العرضة السعودية في عدد من المدارس، لإبراز فخر التعليم بهذا اليوم الوطني المجيد.

ونقلت المدارس روح الاحتفالية إلى واجهات مبانيها، حيث تزينت باللوحات وعبارت الحب والولاء للوطن الغالي، وتزينت بالأعلام الخضراء التي ترمز للوطنية والانتماء.

تأتي هذه الاحتفالات في إطار حرص ادارة التعليم على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم الوطنية في نفوس الجيل الشاب، تحت راية القيادة الرشيدة التي نحمد الله على حفظها.

وشهدت الفعاليات المختلفة في جميع مدارس المحافظة مشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات، الذين عبروا عن حبهم وولائهم للمملكة وقيادتها الحكيمة.