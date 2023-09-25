السعودية | 6 ملايين طالب وطالبة يحتفون بيوم الوطن والأسر تشارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يستعد أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ، وذلك اعتباراً من اليوم (الإثنين) على أن تستمر الفعاليات حتى (الخميس) القادم.

وأكدت وزارة التعليم على المدارس ضرورة تنفيذ الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة الوطنية الغالية وفق الإطار العام للاحتفاء، مشيرة إلى أهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة وإطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية مع التركيز على دور المؤسس الملك عبدالعزيز، وإبراز جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار، والإشادة بجهود شهداء الواجب، واقتراح البرامج والفعاليات المنفذة داخل المدرسة واعتمادها من جهة الاختصاص بالإدارة التعليمية، على أن تُنسّق المدارس السعودية في الخارج مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المناسبة وفق الإجراءات النظامية والمبلغة من الجهات المعنية، وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والتطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفق اللوائح والضوابط المنظمة والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة.