السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفِّذ 827 منشطاً دعوياً في اليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفَّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد أمس الأول، 827 منشطاً دعوياً، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93.

وشملت موضوعات البرنامج أهمية اجتماع الكلمة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة فضلها وأهميتها، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حق الوطن، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتضمن البرنامج عدداً من المبادرات والفعاليات كإقامة المسابقات والعروض المرئية المتنوعة، وتزويد المصليات والمكتبات بنسخ من القرآن الكريم والكتب، وتوزيع الهدايا على الحضور والمشاركين في البرنامج .