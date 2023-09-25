شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يسخر من جماهير الزمالك عقب موقعة سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الأهلي المثيرة أمام نظيره سان جورج بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقام إمام عاشور بنشر استوري عبر الإنستجرام الخاص به مشيرا للشحات في إحتفاله معه بالهدف الثاني في وجود خلاف بين الثنائي.

إمام علق:" قولتلك بلاش بس نينجا، ليثير اللاعب غضب الجماهير البيضاء مجددا ويستمر في إثارة الجدل، علي الرغم أنه لم يخوض سوي 3 مباريات رسمية فقط حتي الآن مع الأهلي ".

الشحات كان قد اشاد بمستوي إمام عاشور في المباريات الأخيرة، وأكد أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق الأحمر في الفترة القادمة ".

موعد مباراة الإياب أمام سان جورج

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.