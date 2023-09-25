انت الان تتابع خفّض التكييف نحن بـ"الصفري".. تحذيرات من "الحصيني": أديم السماء وغرف الأطفال! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:12 صباحاً

دعا الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إلى أهمية خفض مؤشر التكييف بعدما حل موسم الصفري، محذراً من التكييف، خاصة في غرف الأطفال وكبار السن، مشيراً إلى أنه قد يؤذيهم ويسبّب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر. وحذّر "الخضيري"، أيضاً، من ممارسة السباحة بالأماكن المكشوفة والنوم تحت أديم السماء "تحت النجوم، أو في مكان مكشوف" في الليل، مشيراً إلى أضراره للجسم، خاصة لمَن لدية حساسية. وأرجع السبب في ذلك -بحسب حسابه على منصة "إكس"، إلى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على جسم النائم مما قد يؤذيه، منبهاً إلى أن الأجسام لم تتعود على ذلك، داعياً للجميع أن يحفظهم الله من كل شر.

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