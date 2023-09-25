وزير الشؤون الإسلامية: يقدم الشكر والثناء لدعاة الوزارة لتنفيذهم 827 نشاطًا في اليوم الوطني 93 ضمن برنامج "انتماء ونماء"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:51 صباحاً

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" الشكر الجزيل لدعاة الوزارة لتنفيذهم 827 نشاطًا في اليوم الوطني 93، ضمن برنامج "انتماء ونماء" الذي نفّذته وزارة الشؤون الإسلامية في ذكرى اليوم الوطني 93 السعودي بمختلف مناطق المملكة. وبيّن عبر حسابه، أن البرنامج نفّذ (827) نشاطًا دعويًّا خلال اليوم الوطني فقط، تنوعت بين محاضرات وكلمات وندوات علمية، وشملت موضوعات "أهمية اجتماع الكلمة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة فضلها وأهميتها، وبدعية تعدد الجماعات، والتحذير من أهل الفتن، وفضل الدفاع عن المملكة"، واستشعار ما امتنّ الله تعالى به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد واجتماع الكلمة وانتشار الأمن، وتعزيز الولاء والمواطنة والانتماء لهذا الوطن لدى أفراد المجتمع وبيان جهود ولاة الأمر أيدهم الله في تنمية الوطن وراحة المواطن في كل المجالات. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة، وأن يُديم علينا الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. ويأتي برنامج "انتماء ونماء" ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة تزامنًا مع اليوم الوطني "93"، ويتضمن إقامة (2100) نشاط وفعالية دعوية، يشارك فيه (397) داعية من الرجال والنساء، ويهدف إلى استشعار ما امتن الله تعالى به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد واجتماع الكلمة وانتشار الأمن.

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