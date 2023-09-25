شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل الاحتفالات الوطنية بالمملكة، أقام سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد النقلي، والمدنوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد العزيز المطر، أمس الأحد، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة. إضافة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

كلمة الاحتفال

في بداية الحفل ألقى السفير "النقلي" كلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا للحضور، وتناول من خلالها رؤية المملكة الطموحة التي أثبت من خلالها أبناء الوطن قدرتهم على الحلم والتحقيق، وأن الشعب يقول ليفعل.

من جانبه قال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية: "إننا نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا أمتنا العربية، وظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية".