السعودية | “التدريب التقني” تحتفي باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمقرها الرئيس في الرياض، باليوم الوطني الـ93، بحضور عددٍ من قيادات التدريب التقني ومنسوبي المؤسسة.

وهدفت الاحتفالية إلى تعزيز الانتماء الوطني والفخر بتاريخ المملكة العربية السعودية، وتأكيد دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير المهارات وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.

وأعرب منسوبو التدريب التقني خلال الحفل عن اعتزازهم بما تحقق للوطن، مؤكدين تمسكهم بقيم الوطن وتفانيهم في خدمته وتنميته، وتمنوا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.