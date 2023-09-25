صامطة التاريخية تستذكر شجاعة الأبطال باليوم الوطني

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وبين محافظ صامطة، الدكتور حزام بن قبلان جديع، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن ذكرى اليوم الوطني هي فرصة لاستلهام ملاحم التوحيد التي سطرها المؤسس، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه، واستذكار تضحيات الأجداد في التأسيس وجهود الآباء في بناء هذا دوت الخليج العظيم.
مؤكدًا أهمية الفخر بالمنجزات المحققة لوطننا، وعلى رأسها ما حققته رؤيتها المباركة 2030م من مشاريع ضخمة أضحت حديث العالم.
بدوره أوضح، الدكتور علي صميلي، خلال كلمة أهالي المحافظة التي ألقاها نيابة عنهم المكانة العظيمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بين الدول، كونها قائدة الاقتصاد العالمي وصاحبة السبق في إغاثة المنكوبين والإصلاح بين العديد من الدول، الأمر الذي مكن لها أهمية عالية جعلها تتربع مصاف الدول الكبرى، مستذكرًا التاريخ الكبير لمحافظة صامطة التي وصفها بأرض الرباط، وما يتحلى به أبناؤها من شجاعة كبيرة على مر التاريخ، مستذكرًا تصديهم لجيش إمام اليمن في معركة صامطة الشهيرة، وما حظيت به من شرف اتصافها بأرض العلم والعلماء لتخريجها العديد من العلماء والأدباء والشعراء النجباء والكتاب في مختلف العلوم النظرية والعلمية.
واشتمل الحفل على فقرات استعراضية وقصائد شعرية، إضافة إلى أوبريت غنائي وطني بعنوان «من مثلنا» من كلمات الشاعر محمد هجري، وأداء الفنانين الحسن خيرات، ونايف الصافي، وعبد الله خرمي، وريناد المهدي، وبمشاركة الفرق الشعبية والاستعراضية، وطلاب وطالبات تعليم صامطة، والذي احتوى على ثلاث لوحات وطنية تغنت بالوطن وتاريخه، وما سطره المؤسس -رحمه الله- من بطولات، وما حققته المملكة من منجزات كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين.
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