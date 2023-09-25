"تراحم" بالطائف تحتفل باليوم الوطني بحضور أكثر من 100 أُسرة مستفيدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 10:34 صباحاً

احتفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم واسرهم بالطائف "تراحم"، مع مستفيديها باليوم الوطني الـ 93، حيث أقيم بالشراكة مع مجموعة "منتجعات ليلاس". حضر الحفل أكثر من 100 أُسرة من أُسر المستفيدين، بحضور المدير التنفيذي لتراحم بالطائف، عيسى بن أحمد عسوان. وقال "عسوان" في كلمته: "كل عامٍ والسعودية تعانق السماء مجدًا وفخرًا وعزًا، نحلم ونحقق في ظل وجود سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

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