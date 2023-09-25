عبر "شق حنجري".. تدخّل طبي يُنقذ مريضًا من جلطات وتسمم في الدم بالقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 10:35 صباحاً

تمكّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام، من إجراء شق حنجري، لمريض يبلغ من العمر (74) سنة، حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من جلطات عدة في الدماغ وتسمم في الدم. تم تنويم المريض في العناية المركزة، وإجراء عملية شق حنجري عن طريق التوسيع تحت الجلد، وبالتدخل الجراحي المحدود دون الحاجة لإدخال المريض لغرفة العمليات. وقد شارك في الإجراء الطبي استشاري العناية المركزة والتمريض والعلاج التنفسي؛ ليكتمل نجاح الإجراء باستكمال علاج المريض والاستغناء عن أنبوب التنفس الصناعي، وحالة المريض مستقرة.

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