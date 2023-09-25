"الصحة": مصاب واحد بتأخر النمو والإعاقة يُكتشَف من بين 1000 مولود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 10:39 صباحاً

أوضحت وزارة الصحة أن مصاباً واحداً بتأخر النمو والإعاقة يتم اكتشافه من بين ألف مولود في السعودية. ودعت الوزارة إلى ضرورة التعرُّف على الفحوصات التي تسهم في وقاية الطفل من تأخر النمو والإعاقة. وتجري فحوصات حديثي الولادة من خلال البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة.

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