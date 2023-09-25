19 مولودًا استقبلتهم مكة المكرمة في اليوم الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - سجل التجمع الصحي بالعاصمة المقدسة في اليوم الوطني الـ93، عدد 19 مولودًا.

وبحسب إحصائية حصلت عليها "الخليج 365"؛ فقد سجل التجمع الصحي بالعاصمة المقدسة في اليوم الوطني، 15 مولودًا بمستشفى الولادة والأطفال، و3 مواليد بمستشفى حراء العام ومولود بمستشفى خليص العام.

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