انت الان تتابع شاهد.. احتفالات المواطنين السعوديين في القاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 10:44 صباحاً

نشرت سفارة المملكة في القاهرة صورًا تظهر احتفالات المواطنين السعوديين في مصر وهم يحتفون بـاليوم الوطني 93 على ضفاف النيل. وأظهرت الصور المواطنين وهم يشاهدون مسيرة المراكب الشراعية والألعاب النارية من النادي الدبلوماسي السعودي في القاهرة. واستعرضت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، لقطات لمقر سفارة المملكة في القاهرة متوشحاً باللون الأخضر تتخلله صورٌ للملك المؤسّس وخادم الحرمين، وولي العهد وذلك احتفاء بيوم الوطن 93. وكتبت سفارة المملكة، عبر حسابها على منصة "إكس" -"تويتر" سابقاً- تقول: "سفارة المملكة بالقاهرة تتوشح باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني 93".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احتفالات المواطنين السعوديين في القاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.