شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف في الاتحاد قبل طرح تذاكر مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية غدا الثلاثاء، في البطولة التي من المقرر أن تقام في شهر ديسمبر القادم بالمملكة العربية السعودية.

هذا وقد أسفرت القرعة عن إحتمالية ملاقاة الاتحاد السعودي للأهلي المصري في الدور ربع النهائي ، في حالة تجاوز عقبة أوكلاند سيتي.

وعلي الرغم من إقامة البطولة في السعودية معقل الاتحاد، إلا أن جماهير الاتي قلقة بشأن فوز جماهير الأهلي بعدد كبير من تذاكر من مواجهة الفريقين.

خاصة أن النادي الأهلي يمتلك جالية كبيرة للغاية من مشجعيه في المملكة السعودية، الأمر الذي قد يزيد من متاعب الاتحاد في تلك المباراة.

الاتحاد الدولي يصدم الاتحاد

هذا ورفض الاتحاد الدولي مقترح الاتحاد بوضع سعر ضخم للتذاكر في مواجهته مع الأهلي، كما أن الحجز في تلك المباراة سيكون بالأسبقية فقط وليس بمبدأ مناصفة التذاكر بين الفريقين.