شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يسخر من فوز الأهلي علي سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، علي السخرية من فوز الأهلي علي نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة،ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، قائلا:" مبروك فوز الأهلي خارج أرضه علي سان جورج بنتيجة 0/3، بعدما شارك الفريق الأحمر في مباراة الفريق الإثيوبي علي ستاد القاهرة.

يأتي ذلك بعدما رفض الاتحاد الأفريقي خوض المباراة علي ملعب سان جورج في إثيوبيا، خاصة في ظل عدم جاهزيته لإستقبال المباراة، قبل أن يوافق الفريق الإثيوبي علي إقامة المباراتين في القاهرة.

ويعد الأهلي قد خطي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات في بطولة إفريقيا هذا الموسم، في رحلة الفريق للدفاع عن لقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة الإياب أمام سان جورج

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.