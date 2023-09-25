انت الان تتابع إطلاق حملة "ريفك خَضر" بهدف دعم وتنمية أرياف المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" اليوم، حملة "ريفك خَضر"؛ لتحقيق نهضة ريفية زراعية خضراء، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة الأرياف في المملكة، وأهميتها الاقتصادية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي؛ وذلك من خلال تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تمكين المزارعين لتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي الحملة التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي متزامنة مع عدد من الإنجازات والمحققة لنسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وتوفير إمدادات مستقرة من الأغذية، بالإضافة إلى تنوع الإنتاج المحلي للمناطق الريفية المستهدفة، إلى جانب ارتفاع عدد المستفيدين والمستفيدات من البرنامج وقيمة الدعم المباشر المقدّم لهم؛ مما أسهم في الاستقرار الاجتماعي للأسر الريفية.

وتهدف حملة "ريفك خَضر" إلى إبراز حجم الدعم الحكومي الكبير المقدّم لبرنامج "ريف السعودية"؛ للإسهام في تحقيق نهضة أرياف المملكة، وتحسين الصورة الذهنية عنها، بالإضافة إلى عكس الجهود التي يقوم بها المزارعون لتحقيق مستهدفات البرنامج، إلى جانب عرض وإبراز أهم المنجزات التي حققها البرنامج ضمن مستهدفاته المعلنة.

ويشارك في الحملة عدد من مكونات منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ للإسهام في إنجاحها ووصولها إلى تحقيق مستهدفاتها؛ دعمًا لتنمية وتطوير الريف، ورفع كفاءة وإنتاجية مزارعيه، إضافة إلى زيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.