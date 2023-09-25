انت الان تتابع جواً وبحراً.. روسيا تشن هجوماً واسعاً على أوديسا جنوب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 11:58 صباحاً

شنت روسيا هجوما واسعاً على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، أدى إلى إصابة امرأة وألحق أضرارًا جسيمة بالمدينة. وبيّن حاكم أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أن بعض الهجمات استهدفت منشأة مرفئية. من جهته، أوضح الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية وصاروخين من طراز "أونيكس". وأضاف أن 12 صاروخاً من نوع "كاليبر" أطلقت أيضاً في مناطق عدة مع مسارات معقدة، كما أن غواصة شاركت في الهجوم. وأفاد الجيش بأن "دفاعاته الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخًا من طراز كاليبر".

كانت هذه تفاصيل خبر جواً وبحراً.. روسيا تشن هجوماً واسعاً على أوديسا جنوب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.