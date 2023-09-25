شكرا لقرائتكم خبر عن ”قبلة وطن“ تستقطب آلاف من سكان وزوار العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بمركز المعارض والمؤتمرات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة فعالية ”قبلة وطن“ التي استقطبت أكثر من 30 ألف زائر من داخل وخارج العاصمة المقدسة خلال أيام الفعالية الثلاثة، والتي تشاركت في تنظيمها ست جهات.

فعالية ”قبلة وطن“ التي استضافتها غرفة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، شارك في تنظيمها كل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمانة العاصمة المقدسة، ونادي الوحدة السعودي.

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وأكد أمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق على أهمية الشراكات بين الجهات الكبرى في مدينة مكة المكرمة لصناعة أحداث نوعية تقدم فعاليات عالية الجودة لأبناء المجتمع والزوار، لتحقق الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في اليوم الوطني السعودي.

وتابع: ”التوجهات الرشيدة التي قادت المملكة العربية السعودية حققت اليوم الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل أوانها، ورسمت خارطة نجاح للقطاعات كافة، ونسعى في الغرفة التجارية بمكة المكرمة دائماً إلى خلق شراكات رائدة تفتح آفاقاً جديدة لتنمية الأعمال والمجتمع بما يتسق مع الرؤية الوطنية السديدة“.

بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة

ولاقت بطولة كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة التي نظمها نادي الوحدة إقبالاً واسعاً بين الحضور، الذي عاش لحظات تنافسية بين 8 فرق مختلفة، ولتنتهي البطولة بفوز نادي جدة. وأتت هذه البطولة تفعيلاً لمفهوم الرياضة المجتمعية التي تساهم في اتاحة الفرصة للجميع بلا استثناء في المشاركة في الحراك الرياضي، كما لاقت منطقة عربات الطعام إقبالاً كثيفاً من الزوار لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات.

وجذبت الفعالية جذب انتباه المجتمع في مكة المكرمة حيث بلغ عدد الحضور 31,337 زائرا وزائرة، جذبهم تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية فيها، بدءً بالأركان التثقيفية المتمثلة في الجداريات التي تقدم معلومات عن مناطق وتراث المملكة العربية السعودية، وركن مصنع الكسوة الشريفة الذي يتيح للزوار المشاركة في تطريز جزء من الكسوة الشريفة، بالإضافة إلى المجلس السعودي والقهوة السعودية المسجلان كأحد عناصر التراث غير المادي في اليونسكو، مروراً بالملفات السعودية البارزة مثل "السعودية نحو الفضاء، وعدد من الأركان الترفيهية مثل ألعاب الفيديو والألعاب الحركية المناسبة لكافة الأعمار. بالإضافة للعروض الأدائية الحية للفنون التراثية السعودية وأيضاً أداء العرضة السعودية.

وشاركت عدد من الأسر المنتجة في فعالية ”قبلة وطن“ في المساحة المخصصة لأجنحة عرض منتجات الأسر المنتجة التابعة للغرفة التجارية بمكة المكرمة، تفعيلاً لمبدأ تنمية الأعمال ودعم الطاقات والأفكار الريادية لدى الأسر المنتجة، ومساعدتهم على توفير منافذ بيع في المواسم المختلفة. ويعد اليوم الوطني أحد أهم المواسم التي تنتعش فيها الحركة الشرائية وتزدهر العروض التسويقية فيها باختلاف نطاقات المشروعات وتخصصاتها.