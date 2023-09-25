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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023،يستعد نادي النصر السعودي لخوض مباراة مثيرة ضد نادي أحد ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ستُقام هذه المباراة على استاد "الأمير عبد الله الفيصل" في مدينة جدة.

النصر يدخل المباراة بتصميم على الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وذلك لمواصلة سلسلة الانتصارات على الصعيدين المحلي والقومي. آخر انتصار للنصر كان أمام الأهلي السعودي في مباراة انتهت بنتيجة 4-3.

مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

يسعى نادي أحد لمفاجئة الجماهير رغم فرق المستوى بين الناديين، حيث يسعى أحد لإقصاء النصر من بطولة كأس الملك السعودي رغم قوة المنافس، فيما يدخل النصر المباراة أمام أحد بمعنويات عالية وذلك بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الأهلي السعودي على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر وأحد

تبدأ مباراة النصر ضد أحد في بطولة كأس الملك السعودي بتاريخ 25 سبتمبر الموافق ليوم الإثنين، وسيطلق حكم المباراة صافرته في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأحد

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد أحد عبر قناه SSC الرياضية السعودية، وذلك بدقة عالية، ويمكن مشاهدتها مجانا عبر تطبيق شاهد ولكن بدقة أقل.

تشكيلة نادي النصر المتوقعة

يرجح أن يبدأ مدرب نادي النصر مباراته بتشكيل 4-2-3-1، وسيزج بالاسماء التالية: