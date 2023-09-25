انت الان تتابع 6 مناطق رئيسية… أمير عسير يرفع شكره للقيادة لإطلاق مشروع ⁧‫قمم السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع أمير منطقة عسير الأمير ⁧‫تركي بن طلال بن عبدالعزير الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير لقيادة البلاد - أيدها الله - لإطلاق مشروع ⁧‫قمم السودة‬⁩، أحد المشاريع الاستراتيجية المنبثقة من شركة السودة للتطوير، والذي يهدف إلى وجهة جبلية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة.

ويعد مشروع ⁧‫قمم السودة‬⁩ من أكبر المشاريع التي حظيت بها منطقة عسير، إذ يشمل 6 مناطق رئيسية في السودة ورجال ألمع، ويسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية لابناء وبنات المنطقة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 29 مليار ريال، لجذب قرابة مليوني زائر بحلول عام 2030.

جاء ذلك بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة".

ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".