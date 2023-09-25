السعودية | "أموال المالية" تعلن طرح 25% من شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" في سوق "نمو"

شكرا لقرائتكم "أموال المالية" تعلن طرح 25% من شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" في سوق "نمو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "أموال المالية" بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" عن نية الشركة طرح 1.5 مليون سهم عادي تمثل 25% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نسبة الطرح تمثل 18.519% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال.

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وأوضحت أن الشركة حصلت على موافقة شركة تداول السعودية في 12 يونيو 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو"، وكذلك موافقة هيئة السوق المالية الصادرة في 21 يونيو 2023م على طلب تسجيل وطرح أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية.

وأضافت أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري لفترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب قبل بداية فترة الطرح، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة الطرح.