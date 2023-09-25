شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بيروت تحتفل باليوم الوطني 93 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، حفل استقبال رسمي احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة.

كلمة الاحتفال

وألقى السفير وليد بن عبدالله بخاري في بداية الحفل، كلمة أوضح فيها أن اليوم الوطني ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله". وأكد حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في مختلف الدول العربية، مشدّدًا على أن هناك مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته.

حضور دبلوماسي مكثف

حضر الحفل، ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة، وممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين، وعدد من السفراء العرب والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية، وأعضاء السفارة، والملحقيات التابعة لها.

كما شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذه المناسبة بجناح خاص للتعريف بجهوده في لبنان والعديد من الدول.