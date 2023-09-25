شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: تأهيل 432 منزلًا متضررًا من الزلزال في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتأمين المأوى وإعادة تأهيل منازل العائلات المتضررة من الزلزال في سوريا.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل 432 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز وحدات سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررا وأصبحت بلا مأوى.

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دعم السعودية للشعب السوري

كما ستزود المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، كتوفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة.

ويستفيد من المشروع أكثر من 3 آلاف فرد في 6 قرى تابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب.

جهود السعودية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.