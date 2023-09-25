اخبار السعوديه

السعودية | وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني الـ 93

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني الـ 93 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت وزارة الإعلام اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 “نحلم ونحقق” وذلك في مدينة الرياض.

وتضمن الاحتفاء إقامة معرض لأبرز المبادرات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الوزارة الهادفة إلى إثراء المحتوى الوطني، وتسليط الضوء على ما تشهده المملكة من تنمية شاملة وازدهار مستمر.

وشهد الحفل العرضة ، وتقديم معزوفات وطنية تعبيراً عن الفرحة بيوم الوطن، إضافة إلى أركان مستوحاة من الثقافة والتراث السعودي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا