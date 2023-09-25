السعودية | وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت وزارة الإعلام اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 “نحلم ونحقق” وذلك في مدينة الرياض.

وتضمن الاحتفاء إقامة معرض لأبرز المبادرات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الوزارة الهادفة إلى إثراء المحتوى الوطني، وتسليط الضوء على ما تشهده المملكة من تنمية شاملة وازدهار مستمر.

وشهد الحفل العرضة السعودية، وتقديم معزوفات وطنية تعبيراً عن الفرحة بيوم الوطن، إضافة إلى أركان مستوحاة من الثقافة والتراث السعودي.