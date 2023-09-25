توتنهام هوتسبير الإنجليزي يستهدف التعاقد مع جوتا لاعب الاتحاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 2:16 مساءً

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور"، عن رغبة أحد أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب نادي الاتحاد . وبحسب ما أفاد به الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير، يرغبون في ضم جوتا مجانًا، حيث يمكن لم شمل مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو مع جناح سلتيك السابق. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن جوتا لن يتمكن من لعب كرة القدم حتى يناير، فقد استبعد مسؤولو الاتحاد اللاعب رسميًا، بسبب اكتفاء الحد الأجنبي للفريق. وأشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب البرتغالي نادم على عدم النظر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي كانت من أبرزها فنربخشة، والريان القطري، اللذين عرضا استعارة اللاعب لمدة موسم واحد. وكان قد انتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من سيلتيك الإسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.

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