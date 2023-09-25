"عارضة جازان" تتوشح بالأخضر في يوم الوطن.. والأطفال يبتهجون فرحاً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 3:04 مساءً

توشحت محافظة العارضة شرق منطقة جازان باللون الأخضر فرحاً وابتهاجاً باليوم الوطني93، ونظمت المحافظة العديد من الفعاليات، ومنها مسيرة وحفل شمل أوبريت وطني بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل السعوديين، بمشاركة جميع الجهات الحكومية. وشهد الحفل الذي أقيم في مطل الأمير محمد بن ناصر، يوم أمس حضور عدد كبير من الأهالي والذين حرصوا على اصطحاب أسرهم لمشاركتهم الفرحة. فيما نظمت المحافظة أول أمس مسيرة شاركت فيها جهات حكومية وأطفال عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم، برفع الأعلام والتوشح باللون الأخضر، واستعراض للخيول والعديد من الفعاليات المصاحبة في مواقع متفرقة.

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