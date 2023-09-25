عقد شراكة مجتمعية بين إمارة مكة المكرمة وجمعية "كهاتين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني تم توقيع شراكة مجتمعية بين إمارة منطقة مكة المكرمة والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين".

مثل الجمعية في التوقيع مديرها العام محمد بن علي آل مانع.

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