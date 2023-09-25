شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالجوف وإحباط تهريب 200 كلجم بجيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطنين بمدينة سكاكا، لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وفي جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة، تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وذكرت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.