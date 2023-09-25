شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من نجم الرائد عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام عبدالله اليوسف لاعب نادي الرائد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره النجمة، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض الرائد للهزيمة أمام نظيره النجمة، بهدفين مقابل هدف، في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث عبدالله اليوسف: الحمد لله على كل حال، مبارك للنجمة، نتمنى التعويض في مسابقة الدوري، وكنا نتمنى الوصول إلى النهائي،ولكن لم نوفق.

وتابع: ما يقال إن الفريق بلا هوية غير صحيح، نحن نملك الهوية، ولكن الهدفين السريعين اللذين سجلاهما النجمة حسما الأفضلية للمنافس.