انت الان تتابع الاتحاد يفتقد لخدمات "بنزيما " لمدة أسبوع.. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 6:55 مساءً

أعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجم الفريق الكروي الأول، الفرنسي كريم بنزيما في عضلة الفخذ اليمنى ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوع سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي. واستبعد البرتغالي نونو سانتو النجم الفرنسي من حساباته أمام الخلود "درجة أولى" في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غداً الثلاثاء. ووفقاً لفترة العلاج فإنه من المقرر أن يغيب كريم بنزيما عن مواجهتين بخلاف لقاء خلود، وذلك أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان الإيراني الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، في حين ستكون عودته في مباراة الديربي أمام الأهلي 6 أكتوبر المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري. وفي سياق متصل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين تحضيراته استعداداً لملاقاة الخلود في كأس الملك، حيث خصص المدرب البرتغالي نونو سانتو الحصة التدريبية للتركيز على الجوانب الفنية والمهارية.

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