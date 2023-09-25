رصد المخالفات البلدية وفقا لجدول الجزاءات المحدث بمكة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أنه تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، حيث سيتم التنبيه والإنذار في المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيقها، وإعطاء مهلة محددة وكافية لإزالة المخالفة، حيث يتم بعدها تطبيق الجزاءات والغرامات المعتمدة في اللائحة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، مضيفا أن لائحة الغرامات البلدية التي حددتها الوزارة تتضمن جميع أنواع المخالفات مثل: ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي، أو العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة أو الطرق العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة، إضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقه بتجهيزات المحال التجارية.
وبين المتحدث الرسمي، أنه يمكن للجميع الاطلاع على لائحة جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية والغرامات المترتبة عليها وذلك عبر الموقع الالكتروني، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأنظمة البلدية وتصحيح المخالفات، لضمان المحافظة على جودة الخدمات في بيئة آمنة وصحية.
أنواع المخالفات:
- ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي.
- العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف.
- مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص.
- استخدام الأرصفة أو الطرق العامة.
- استخدام مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة.
- المخالفات المتعلقة بتجهيزات المحال التجارية.
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