شكرا لقرائتكم خبر انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في النقل والسحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية المعتمدة.

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه.

وأعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بالمملكة.

أهداف الهوية الجديدة: