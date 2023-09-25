انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في النقل والسحب

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وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه.
وأعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بالمملكة.
أهداف الهوية الجديدة:
- الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- تعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.
- زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر.
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