تكريم متطوعين نظفوا شواطئ جنوب جدة في 5 أيام

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وشاهد المحافظ والحضور، فيلما تعريفيا عن الحملة تضمن توثيقا لمشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيف الشواطئ، والأثر الذي أحدثته في نفوسهم لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الفرد والمجتمع تجاه المحافظة على البيئة البحرية بجدة.
وقدم شكره للجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات في الحملة، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ودعم المبادرات التطوعية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الحملة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية.
من فعاليات الحملة:
- فعالية الغوص التي أسهمت في نظافة شاطئ كوكيان.
- شارك فيها أكثر من 50 غواصا محترفا.
- فعاليات التوعية بالحملة في واجهة روشن البحرية.
- معرض مصغر للوحات عرض إبداعات الأطفال.
- شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 500 طفل زائر.
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