شكرا لقرائتكم خبر تكريم متطوعين نظفوا شواطئ جنوب جدة في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمساهمتهم في تنظيف شاطئ خليج سلمان وشاطئ شعارة بجنوب جدة على مدار 5 أيام، كرم محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي أمس أعضاء برنامج «لنبادر»، والجهات المشاركة في الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة في مرحلتها الأولى من القطاعين الحكومي والخاص، وعددا من المتطوعين، وشركة البيك للأنظمة الغذائية.

وشاهد المحافظ والحضور، فيلما تعريفيا عن الحملة تضمن توثيقا لمشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيف الشواطئ، والأثر الذي أحدثته في نفوسهم لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الفرد والمجتمع تجاه المحافظة على البيئة البحرية بجدة.

وقدم شكره للجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات في الحملة، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ودعم المبادرات التطوعية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الحملة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية.

من فعاليات الحملة: