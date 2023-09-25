الشورى يطالب بدعم توطين المهن الفنية والإدارية في الصناعة والتعدين

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واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ .
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالبا في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديدا في المناطق الواعدة.
كما طالب بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة.
ودعا المجلس في قراره إلى دعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية، مؤكدا في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت عليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس وزارة الطاقة بتبني استراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر.
مطالبات خلال الجلسة:
- دراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية.
- تضمين الاستراتيجية الإعلامية الرسائل المناسب تقديمها لزوار المملكة.
- تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق.
- تقديم المزيد من الدعم المعرفي والتدريب للجهات الحكومية حديثة النشأة في تحليل النفقات.
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