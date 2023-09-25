دعم سعودي لبرامج رعاية الأطفال حول العالم

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وسيجري بموجب الاتفاقية التعاون بين المركز والمنظمة لتعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، وبناء القدرات والابتكار، إضافة إلى دعم البرامج التطوعية.
وأكد الربيعة عقب توقيع الاتفاقية حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة تعاون استراتيجي مع منظمة اليونيسف؛ وذلك بهدف الاستمرار في الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين وأسرهم من خلال برامج اليونيسيف.
من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل عن امتنان اليونيسيف للشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتي ساعدتنا في الوصول إلى ملايين الأطفال المحتاجين في العالم، مفيدة أنه من خلال هذه الشراكة ستواصل اليونيسيف تعزيز التعاون مع المركز لدعم العمل الإنساني وتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار وتنفيذ برامج العمل التطوعي.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.
بنود الاتفاقية:
- تعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
- التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
- تبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.
- بناء القدرات والابتكار.
- دعم البرامج التطوعية.
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